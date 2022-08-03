Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні.

У Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом, — заявив Зеленський.

"Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно – номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб'єктів", - сказав президент.

І саме через це, — вважає Зеленський, — з Москви пішла нова пропагандистська активність.

"Вони раптово вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно. Вони активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів... Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей", - сказав президент.

"Це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, — заявив Зеленський. - Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою".

3 серпня президент України сказав, що глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б нинішньої конфліктності у світі.

3 серпня очільник МЗС Дмитро Кулеба заперечив готовність Росії до переговорів.

2 серпня Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом".

2 серпня на дебатах в ООН представник України заявив про те, що Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Того ж дня міністр закордонних справ України жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні.

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