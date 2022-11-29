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Головна війна з Росією У РФ до ідеї ядерного удару по Україні можуть повернутись під загрозою втрати Криму, - Newsweek

У РФ до ідеї ядерного удару по Україні можуть повернутись під загрозою втрати Криму, - Newsweek

29 листопада, 2022 вiвторок
01:54
війна з Росією росія ядерна зброя

У Росії ще навесні обговорювали потенційне використання ядерної зброї Володимиром Путіним у війні проти України і знову  можуть повернутись під загрозою втрати Криму

Про це повідомляє Newsweek.

Про наявність таких розмов йдеться в електронних листах, яке отримало видання за допомогою російського правозахисника, керівника антикорупційного сайту Gulagu.net Володимира Осєчкіна. Саме на його електронну пошту інформатор з ФСБ під ніком "Вітер змін" надсилав інформацію про те, що відбувається у "баштах" Кремля та його силових структурах. Листи надійшли за кілька місяців до того, як Путін пригрозив, що Росія готова використати ядерну зброю для захисту своєї "територіальної цілісності".

Видання пише, що інформатор ще тоді висловив сумнів, що Путін так зробить, оскільки Росія "теж опиниться на хвилі". Він повідомив, що хоча конфлікт із сусідньою Україною був "десь поза логікою та здоровим глуздом", всі ті, хто брав участь у дискусіях, сподівалися, що "не буде скоєно відверту дурницю", маючи на увазі використання ядерної зброї. Крім того, "Вітер змін" зазначив, що застосування тактичної ядерної зброї проти України означатиме "поразку Росії" в очах як супротивників, так і нейтральних країн.

"Такий потужний аргумент для локального конфлікту продемонстрував би військову слабкість, яку не міг би перекреслити навіть військовий успіх", - пише інформатор з ФСБ.

Крім того, він припустив, що ланцюжок командування в Кремлі заблокує Путіна, якщо він спробує віддати наказ про ядерний удар. При цьому, за даними видання, Путін не брав участі в цих обговореннях.

"Він – єдиний, хто може ухвалити рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів. Але сам факт таких дискусій викликає побоювання Білого дому", - пише Newsweek.

Президент США Джо Байден восени заявив, що ризик ядерного "Армагеддону" досяг найвищого рівня з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року, коли багато хто побоювався, що ядерна війна може бути неминучою. Проте радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван відзначив, що Вашингтон і Москва провели переговори, спрямовані на послаблення риторики навколо потенційного використання Росією ядерної зброї.

Розмови навколо застосування ядерної зброї у війні Росії проти України у виданні оцінив Макс Бергманн, директор європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Він сказав Newsweek, що, на його думку, зараз Путін "відчайдушно шукає якийсь спосіб спробувати змінити цей конфлікт".

"Якщо ви керівник такої держави, як Росія, вас може засмучувати той величезний запас ядерної зброї, який є начебто вашою претензією на статус великої держави, проте водночас ці запаси начебто неактуальні – ви не можете ними реально скористатися. Все, що ви можете зробити, це погрожувати їх застосуванням", - сказав Бергманн.

При цьому він попередив, що якщо Україна продовжить досягати значних успіхів і наблизиться до Криму, Росія може серйозно повернутися до своїх ядерних погроз.

Американські посадовці заявили, що не бачать доказів того, що російські сили переміщують ядерну зброю або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару. Водночас інсайди з адміністрації Байдена стверджують, що американські чиновники не заспокоєні словами Путіна. Там вважають, що ризик застосування ядерної зброї підвищиться, коли Москва вичерпає свої сили та конвенційну зброю в Україні.

  • Відзначимо, що експосол України у США Валерій Чалий теж дотримується думки, що загроза ядерного удару по Україні була в березні. Зараз такої загрози не існує.

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Україна
Володимир Путін
ядерна зброя
США
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