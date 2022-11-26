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Головна війна з Росією Загроза ядерного удару по Україні була в березні. Зараз такої загрози не існує, - дипломат Чалий
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Загроза ядерного удару по Україні була в березні. Зараз такої загрози не існує, - дипломат Чалий

26 листопада, 2022 субота
19:50
війна з Росією Чалий

Дипломат Валерій Чалий переконаний, що сьогодні не існує загрози ядерного удару по території України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"За моїми спостереженнями загроза ядерного удару по території України була в березні. Зараз такої загрози не існує. Тому настільки обіцянка Китаю щодо неприпустимості застосування ядерної зброї повʼязана з іншими обіцянками мені важко сказати. Проте ми точно бачимо, що такі заяви є і просто так гратись в ядерний шантаж Росія не зможе", - пояснив Чалий.

Дипломат переконаний, що передача Україні ракет дальністю 300 км і більше залежить лише від політичного рішення США.

"Що стосується зброї для України, то давайте не будемо говорити про літаки, а поговоримо хоча б про ракети більшої дальності. Так само можемо просити безпілотники більш дальньої дії. В цьому питанні буде достатньо лише політичного рішення США. Ніякий Китай не може стояти на заваді такого рішення", - додав він.

  • 25 листопада у виданні  The Spectator повідомили, що Китай пообіцяв, що зробить все можливе "для знешкодження ядерної загрози Путіна". Натомість США мали виступити проти передачі Польщею радянських літаків МіГ-29 Україні в березні 2022 року
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Україна
Росія
Китай
російська армія
ядерна зброя
окупанти
США
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