Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"За моїми спостереженнями загроза ядерного удару по території України була в березні. Зараз такої загрози не існує. Тому настільки обіцянка Китаю щодо неприпустимості застосування ядерної зброї повʼязана з іншими обіцянками мені важко сказати. Проте ми точно бачимо, що такі заяви є і просто так гратись в ядерний шантаж Росія не зможе", - пояснив Чалий.



Дипломат переконаний, що передача Україні ракет дальністю 300 км і більше залежить лише від політичного рішення США.



"Що стосується зброї для України, то давайте не будемо говорити про літаки, а поговоримо хоча б про ракети більшої дальності. Так само можемо просити безпілотники більш дальньої дії. В цьому питанні буде достатньо лише політичного рішення США. Ніякий Китай не може стояти на заваді такого рішення", - додав він.



25 листопада у виданні The Spectator повідомили, що Китай пообіцяв, що зробить все можливе "для знешкодження ядерної загрози Путіна". Натомість США мали виступити проти передачі Польщею радянських літаків МіГ-29 Україні в березні 2022 року