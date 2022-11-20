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Повномасштабне російське вторгнення може спричинити ядерну гонку озброєнь, - глава Пентагону

20 листопада, 2022 неділя
17:20
Світ міністр оборони США Ллойд Остін

На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну може спонукати автократів по всьому світу до гонки за розробкою ядерної зброї, що потенційно може призвести до небезпечної ери ядерного розповсюдження

Про це повідомило видання Politico.

Стало відомо, що у своєму виступі очільник Пентагону окреслив можливий сценарій, в якому автократи поспішатимуть отримати ядерну бомбу, якщо Росія не отримає відсіч через повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Вони цілком можуть прийти до висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власний індульгенцію для агресії. І це може розкрутити небезпечну спіраль ядерного розповсюдження", – сказав Остін.

Він застеріг, що президент РФ "може знову вдатися до глибоко безвідповідального брязкання ядерними шаблями", якщо війна в Україні затягнеться, а українські сили й далі здобувати перемоги над російськими військами.

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Міністр оборони США наголосив, що допомога Україні в обороні від Росії відповідає американським національним інтересам, і немає іншого вибору, окрім як допомогти Києву в його боротьбі, оскільки мирні переговори найближчим часом навряд чи відбудуться.

Видання додає, що за останні дев'ять місяців Росія кілька разів погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю проти України, а також бездоказово звинувачувала Київ у підготовці провокації з використанням "брудної бомби".

  • 2 листопада американське видання New York Times повідомило, що російські генерали обговорювали можливість ядерного удару по Україні.
  • 7 листопада стало відомо, що аналітики наголошують, що Кремль може продовжувати проводити так звані ядерні ігри, щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, але не зможе примусити Київ до переговорів.

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Росія
Пентагон
війна з Росією
ядерна безпека
ядерна небезпека
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