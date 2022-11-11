Лідери G20 засудять загрозу використання ядерної зброї РФ, - Reuters
Лідери країн Великої двадцятки наступного тижня засудять використання або загрозу ядерної зброї Росією. Загалом війна в Україні буде головним питанням саміту
Про це інформує Reuters з посиланням на попередній проєкт спільної заяви лідерів G20.
"Багато країн-членів G20 рішуче засудили незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну Росії проти України та закликали Москву негайно припинити агресію", - йдеться в проєкті.
Повідомляється, що для ухвалення проєкту спільної заяви лідерів країн Великої двадцятки потрібна одностайна підтримка делегатів, у тому числі з Росії.
"Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими, - йдеться в проєкті. - Вторгнення обмежує економічне зростання, підвищує інфляцію, порушує ланцюжки постачання, погіршує енергетичну і продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності".
Крім того, у проєкті наголошується, що стійке зобов'язання дотримуватись "заснованого на правилах міжнародного порядку та багатосторонньої системи" може захистити мир і стабільність, а також дотримування міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб і цивільної інфраструктури під час збройних конфліктів.
Нагадаємо, саміт Великої двадцятки має відбутися 15-16 листопада в Індонезії.
- МЗС України вимагає відкликати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G20.
- Участь у саміті G20, станом на 3 листопада, підтвердили лідери 17 держав.
- 7 листопада повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення щодо участі в саміті G20 до кінця цього тижня.
- CNN повідомило, що від РФ на саміт G20 поїде очільник МЗС Сергій Лавров.
- 8 листопада президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно.
- Того ж дня речник президента України Сергій Никифоров проінформував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі.
- Натомість колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Путін не братиме участь у саміті G20.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен не планує зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на саміті G20 в Індонезії.
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