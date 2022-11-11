Путін не виступатиме на G20, онлайн також, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн
Про це інформують росЗМІ.
Путін не буде виступати на G20, у тому числі онлайн. Це рішення прийняв сам президент Росії. Пєсков повідомив, що намір не їхати на саміт пов'язаний з графіком Путіна та необхідністю перебування в країні.
Речник російського диктатора не прокоментував рішення військових по Херсону, втім наголосив, що РФ не шкодує про прийняття Херсонську область до свого складу.
Крім того, заявив: "спеціальна військова операція" триває, бо цей український регіон: "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".
Йшлося й про переговори, Пєсков сказав, що досягти цілей "військової операції" можна шляхом переговорів, але через "позицію Києва" вони неможливі.
Нагадаємо, саміт Великої двадцятки має відбутися 15-16 листопада в Індонезії.
- МЗС України вимагає відкликати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G20.
- Участь у саміті G20, станом на 3 листопада, підтвердили лідери 17 держав.
- 7 листопада повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення щодо участі в саміті G20 до кінця цього тижня.
- CNN повідомило, що від РФ на саміт G20 поїде очільник МЗС Сергій Лавров.
- 8 листопада президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно.
- Того ж дня речник президента Сергій Никифоров проінформував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі.
- Натомість колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Путін не братиме участь у саміті G20.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе