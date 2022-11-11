Путін не виступатиме на G20, онлайн також, - Пєсков

Про це інформують росЗМІ.

Путін не буде виступати на G20, у тому числі онлайн. Це рішення прийняв сам президент Росії. Пєсков повідомив, що намір не їхати на саміт пов'язаний з графіком Путіна та необхідністю перебування в країні.

Речник російського диктатора не прокоментував рішення військових по Херсону, втім наголосив, що РФ не шкодує про прийняття Херсонську область до свого складу.

Крім того, заявив: "спеціальна військова операція" триває, бо цей український регіон: "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".

Йшлося й про переговори, Пєсков сказав, що досягти цілей "військової операції" можна шляхом переговорів, але через "позицію Києва" вони неможливі.