МЗС України вимагає виключити Росію з G20 і відкликати запрошення Путіна на саміт
Міністерство закордонних справ України вимагає виключення Росії з G20 після того, як країна-агресорка публічно визнала ціллю ракетних ударів інфраструктурні об’єкти України
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.
Українське зовнішньополітичне відомство також вимагає відкликання російського лідера Путіна з саміту на Балі.
"Путін публічно визнав, що віддав накази завдати ракетних ударів по українському мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Йому не можна дозволити сидіти за столом зі світовими лідерами з його закривавленими руками. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликано, а Росію виключено з G20", - написав Ніколенко.
- Уранці 31 жовтня окупанти завдали масованих ракетних ударів по українських містах. Міноборони РФ підтвердило, що окупанти цілились саме в енергетичні об'єкти України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе