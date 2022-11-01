Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

Українське зовнішньополітичне відомство також вимагає відкликання російського лідера Путіна з саміту на Балі.

"Путін публічно визнав, що віддав накази завдати ракетних ударів по українському мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Йому не можна дозволити сидіти за столом зі світовими лідерами з його закривавленими руками. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликано, а Росію виключено з G20", - написав Ніколенко.

Уранці 31 жовтня окупанти завдали масованих ракетних ударів по українських містах. Міноборони РФ підтвердило, що окупанти цілились саме в енергетичні об'єкти України.

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