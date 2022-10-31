Міноборони РФ підтвердило, що окупанти цілились саме в енергетичні об'єкти України
У Міністерстві оборони Росії підтвердили ранкові ракетні удари по енергосистемі України
Про це повідомив на брифінгу 31 жовтня офіційний представник відомства генерал-лейтенант Ігор Конашенков, передає RT.
"Збройні сили РФ продовжили завдавати удари високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по системах військового управління та енергетики України", – заявив представник Міноборони РФ, додавши, що "всі призначені об'єкти уражено".
- За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 31 жовтня російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах. У поліції уточнили, що постраждали 13 людей.
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