Про це повідомив на брифінгу 31 жовтня офіційний представник відомства генерал-лейтенант Ігор Конашенков, передає RT.

"Збройні сили РФ продовжили завдавати удари високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по системах військового управління та енергетики України", – заявив представник Міноборони РФ, додавши, що "всі призначені об'єкти уражено".

За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 31 жовтня російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах. У поліції уточнили, що постраждали 13 людей.

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