Російськими ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах, - Шмигаль
У понеділок 31 жовтня внаслідок масованого російського удару було пошкоджено 18 об'єктів у десяти регіонах України
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.
За його словами цілями російських терористів були не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура.
"Ракетами та дронами уражені десять регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - написав Шмигаль.
Він подякував енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак.
"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні, Україна переможе!" - висловив переконання Шмигаль.
- У столиці та інших областях України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.
- Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.
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