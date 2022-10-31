Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.

За його словами цілями російських терористів були не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура.

"Ракетами та дронами уражені десять регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - написав Шмигаль.

Він подякував енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак.

"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні, Україна переможе!" - висловив переконання Шмигаль.

У столиці та інших областях України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.

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