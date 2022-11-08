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Головна Світ Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі

Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі

8 листопада, 2022 вiвторок
13:02
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Він зазначив, що президент України точно візьме участь у саміті, найімовірніше в онлайн-форматі.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.

  • 8 листопада стало відомо, що Білий дім виступає за участь України у майбутньому саміті G20, навіть якщо на ньому буде представлена РФ.

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