Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Він зазначив, що президент України точно візьме участь у саміті, найімовірніше в онлайн-форматі.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.

8 листопада стало відомо, що Білий дім виступає за участь України у майбутньому саміті G20, навіть якщо на ньому буде представлена РФ.