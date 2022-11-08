Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Він зазначив, що президент України точно візьме участь у саміті, найімовірніше в онлайн-форматі.
"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.
- 8 листопада стало відомо, що Білий дім виступає за участь України у майбутньому саміті G20, навіть якщо на ньому буде представлена РФ.
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