У Білому домі переконують Україну їхати на саміті G20, навіть якщо там буде РФ
Сполучені Штати Америки виступають за участь України у майбутньому саміті Великої двадцятки (G20), навіть якщо на ньому буде представлена Російська Федерація
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Baha Breaking News.
Представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20.
Також Карін Жан-П'єр у понеділок підтвердила, що президент США Джо Байден "не збирається" зустрічатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20.
Відзначимо, що захід відбудеться в Індонезії на Балі наступного тижня.
- Нагадаємо, Зеленський не братиме участі у саміті G20 на Балі, якщо там буде Путін.
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