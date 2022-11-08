У Білому домі переконують Україну їхати на саміті G20, навіть якщо там буде РФ

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Baha Breaking News.

Представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20.

Також Карін Жан-П'єр у понеділок підтвердила, що президент США Джо Байден "не збирається" зустрічатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20.

Відзначимо, що захід відбудеться в Індонезії на Балі наступного тижня.

Нагадаємо, Зеленський не братиме участі у саміті G20 на Балі, якщо там буде Путін.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb