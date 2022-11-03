Про це він заявив на спільній з президентом Греції Катериною Сакелларопулу брифінгу в Києві.

"Не стежу за участю інших у саміті Двадцятки. Позиція моя особиста і позиція України полягала в тому, що якщо лідер Російської Федерації братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимося, як буде в майбутньому", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, 3 листопада він говорив з президентом Індонезії, під час якої вони обговорили підготовку до саміту G20.

"У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще подивимося, тут кілька днів залишилося", – підсумував Зеленський.

Відомо, що станом на 3 листопада участь у саміті G20 уже підтвердили лідери 17 держав. Індонезія вперше головує в G20 і наполягає на присутності всіх країн. Однак іще три країни поки не повідомили про своє рішення. Індонезія відмовилася називати країни, які погодились на участь, із міркувань безпеки. Очікується, що президент країни Джоко Відодо може зробити відповідне оголошення ближче до дати проведення саміту.

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