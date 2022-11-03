Участь у саміті G20 уже підтвердили лідери 17 держав
Лідери 17 держав уже підтвердили свою участь у саміті G20, який пройде 15-16 листопада
Про це повідомляє Bloomberg.
Індонезія вперше головує в G20 і наполягає на присутності всіх країн. Однак іще три країни поки не повідомили про своє рішення. Згідно з повідомленням ЗМІ, Теуку Файзасія, офіційний представник Міністерства закордонних справ Індонезії відмовився називати країни, які погодились на участь, із міркувань безпеки. Очікується, що президент країни Джоко Відодо може зробити відповідне оголошення ближче до дати проведення саміту.
У четвер, 3 листопада, відбулася телефонна розмова Відодо з президентом України Володимиром Зеленським.
"Обговорили з президентом Індонезії Джоко Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи. Україна готова і далі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Окремою темою нашої розмови стала підготовка до саміту G20", – повідомив Зеленський у Telegram.
- МЗС України вимагає відкликати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G20.
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