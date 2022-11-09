Замість Путіна на саміт G20 поїде Лавров, - Bloomberg

Про це повідомляє видання Blommberg із посиланням на власні джерела.

На умовах анонімності одне з джерел повідомило виданню, що замість Путіна на саміт G20 поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Прессекретарі МЗС РФ і Кремля ще не прокоментували цю інформацію.

Зазначають, що таке рішення спровоковане прагненням Кремля захистити свого президента від потенційної напруженості на саміті через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Це дозволить Путіну уникнути прямої конфронтації з іншими світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом. Останній назвав президента РФ "воєнним злочинцем".

8 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Великої двадцятки в онлайн-форматі.

Того ж дня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно.

Натомість колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Путін не братиме участь у саміті G20.