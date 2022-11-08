Путін не поїде до Індонезії на саміт G20, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"За моїми оцінками та аналізом ситуації, Путін не поїде до Індонезії, тому що очно - це нарватися на скандал. При тому скандал настільки голосний та очевидний, що ризики явно будуть переважати якісь потенційні фотографії з кількома керівниками. Вочевидь, весь Західний світ проігнорує Путіна, до того ж виступи лідерів західних країн, на мою думку, будуть не дуже дипломатичними. А на цьому тлі заяви кількох країн, як то Південної Африки, Бразилії або Індонезії, навряд чи стануть тим, що врятує Путіна від всесвітньої ганьби", - прокоментував дипломат.



Володимир Огризко припустив, що скоріш за все вже прийнято рішення йти віртуальним шляхом, коли можна у будь-який момент припинити виступ, як традиційно робить російська дипломатія в особі Лаврова. Мабуть, так буде і цього разу, коли Путін виголосить якусь свою чергову ахінею, а потім подякувавши, зникне з екрана, щоб не чути, що йому скажуть у відповідь.



"Відносно, президента Зеленського, то його участь логічна та правильна. У зверненні Зеленського будуть розставлені крапки на "і", також буде зосереджена увага на ключових моментах, які керівники країн G20 повинні почути. Це той оптимальний варіант, який ми на сьогодні маємо, бо Зеленський не може надовго залишити країну. А Путін розуміє, що крім тотальної інформаційно-політичної катастрофи, він там нічого не знайде", - пояснив Огризко.

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