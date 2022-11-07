Путін іще не вирішив, чи їхати на саміт G20, - Кремль
Президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення щодо участі в саміті G20 до кінця цього тижня
Про це журналістам сказав прессекретар президента Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.
"Ми проінформуємо вас усіх, коли рішення буде ухвалено (про поїздку на саміт G20. – ред.)", – сказав Пєсков журналістам.
На запитання, чи ухвалять це рішення цього тижня, він сказав: "Безумовно".
Саміт Великої двадцятки має відбутися 15-16 листопада в Індонезії.
- МЗС України вимагає відкликати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G20.
- Участь у саміті G20, станом на 3 листопада, підтвердили лідери 17 держав.
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