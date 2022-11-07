Про це журналістам сказав прессекретар президента Дмитро Пєсков, передає російський Інтерфакс.

"Ми проінформуємо вас усіх, коли рішення буде ухвалено (про поїздку на саміт G20. – ред.)", – сказав Пєсков журналістам.

На запитання, чи ухвалять це рішення цього тижня, він сказав: "Безумовно".

Саміт Великої двадцятки має відбутися 15-16 листопада в Індонезії.

МЗС України вимагає відкликати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G20.

Участь у саміті G20, станом на 3 листопада, підтвердили лідери 17 держав.

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