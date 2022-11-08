Путін може взяти участь у саміті G20 дистанційно, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Він сказав, що під час телефонної розмови Путін зазначив, що буде присутнім на саміті G20, "якщо буде можливість". Відодо відзначив, що Путін також може доєднатися до саміту віртуально.

Газета Financial Times раніше цитувала Джоко Відодо, який сказав, що його розмова з Путіним залишила у нього "сильне враження", що президент РФ не буде присутнім на зустрічі.

Зазначається, що Індонезія, як приймаюча сторона, чинила опір тиску з боку західних країн та України, які вимагали скасувати запрошення Путіна і виключити Росію з групи. Країна зазначила, що не має права це зробити без єдності всіх учасників.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиме участь у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде російський диктатор Володимир Путін.

Президент Росії Володимир Путін має ухвалити рішення щодо участі в саміті G20 до кінця цього тижня.

8 листопада стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії.

Сполучені Штати Америки виступають за участь України у майбутньому саміті Великої двадцятки (G20), навіть якщо на ньому буде представлена Російська Федерація.

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