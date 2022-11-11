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Блінкен не планує зустрічатися з російським очільником МЗС Лавровим на саміті G20

11 листопада, 2022 п'ятниця
13:35
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен не планує зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на саміті G20 в Індонезії

Про це інформує на брифінгу спікер Держдепу США Нед Прайс.

"Ми вважаємо, що з Російською Федерацією не може бути як завжди. Це не тільки наша віра. Я думаю, що всі ми бачили на Балі під час липневої міністерської зустрічі G20, що Росія опинилася в ізоляції. Ми чули це із заяв ряду міністрів, які представляють більшість. Ми це чули. Очевидно, це чув і міністр закордонних справ Лавров. Той факт, що він не зміг повернутися в другій половині дня, почувши осуд з боку ряду своїх колег за столом, я думаю, говорить про презирство і критику, які він дуже ясно почув і засвоїв", - заявив Прайс.

Представник наголосив, що цього разу Лавров публічно почує щось дуже схоже.

"Країни всього світу продовжують засуджувати війну Росії проти України, що триває. Це виходить далеко за межі країн G7. Ми чули ряд країн регіону, в тому числі країни, які принаймні спочатку прагнули застрахуватися, країни, які останнім часом були набагато прямішими й чіткішими у своїх зауваженнях, закликаючи до припинення цієї агресії, ясно даючи зрозуміти, що це не епоха війни, кордони не можуть і не повинні перекроюватися силою", - додав Прайс.

Крім того, спікер Держдепу США вважає, що саміт G20 надасть ряду можливість висловитися про наслідки інфляції на продовольство, енергоносії та про підрив заснованого на правилах міжнародного порядку.

Нагадаємо, саміт Великої двадцятки має відбутися 15-16 листопада в Індонезії.

  • МЗС України вимагає відкликати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G20.
  • Участь у саміті G20, станом на 3 листопада, підтвердили лідери 17 держав.
  • 7 листопада повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення щодо участі в саміті G20 до кінця цього тижня. 
  • CNN повідомило, що від РФ на саміт G20 поїде очільник МЗС Сергій Лавров.
  • 8 листопада президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно.
  • Того ж дня речник президента Сергій Никифоров проінформував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі.
  • Натомість колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Путін не братиме участь у саміті G20.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн.

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Росія
МЗС
саміт G20
США
Ентоні Блінкен
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