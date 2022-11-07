Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін і ключові чиновники Кремля частіше згадували про використання ядерної зброї під час промови Путіна про анексію 30 вересня та протягом жовтня, ймовірно, щоб змусити Україну почати переговори та зменшити підтримку Києва Заходом", - йдеться у повідомленні.

Так, у своїй промові 30 вересня Путін зробив кілька загальних згадок про ядерну зброю, але уникнув прямої погрози щодо її використання. В Інституті вважають, що риторика Путіна під час цієї промови та протягом жовтня відповідала його попереднім ядерним загрозам і не викликала того ступеня страху в українському уряді, який, ймовірно, мав намір Кремль. А начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 24 жовтня заявив, що ядерна загроза Росії залишається на тому ж рівні, як і до початку війни.

Кремль також загострив свою ядерну риторику після російських військових невдач у Харківській області та під час українських контрнаступів у Лимані та на півночі Херсонської області на початку жовтня. Москва, ймовірно, продовжувала свої слабо завуальовані ядерні загрози, щоб відволіктися від її військових і мобілізаційних проблем і залякати західних партнерів України, кажуть аналітики.

Проте, ключові чиновники Кремля почали колективно деескалувати свою риторику щодо використання ядерної зброї на початку листопада, зауважили в ISW.

Зазначається, влада РФ може в майбутньому вести риторичну ядерну боротьбу, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори. Але Москва не зможе ядерними погрозами напряму змусити Київ йти на переговори.

Експерти наголошують, що ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

"Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не погодяться на переговори під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права України на свої території", - кажуть в ISW.

У звіті також говориться, що Кремль, ймовірно, в приватному порядку роз'яснив свою "ядерну політику" з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Зокрема американські та союзницькі офіційні особи повідомили, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван контактував з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, намагаючись зменшити ризик застосування ядерної зброї.

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