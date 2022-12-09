Росія розширює свій ядерний арсенал, - міністр оборони США
Росія розширює і модернізує свій ядерний арсенал
Про це заявив у п'ятницю, 9 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє видання Reuters.
Коментарі Остіна відповідають нещодавньому програмному документу Пентагона щодо ядерних озброєнь.
За оцінками експертів, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, що налічує близько 6000 боєголовок. Разом Росія і США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок - цього достатньо, щоб знищити планету багато разів.
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"Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал", - сказав Остін на церемонії вступу на посаду нового командувача Стратегічного командування США, яке здійснює нагляд за ядерним арсеналом Сполучених Штатів.
"І поки Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, що Путін займається глибоко безвідповідальним ядерним брязканням шаблями", - сказав Остін.
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Росія заявила, що приділятиме особливу увагу розбудові інфраструктури для своїх ядерних сил у 2023 році.
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