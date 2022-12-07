Путін про ядерну зброю: вдаримо у відповідь на удар по РФ
Президент РФ Володимир Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає, але "Росія не завдасть удару першою", тільки у відповідь
Про це він заявив на зібранні ради з прав людини.
Путін сказав, що ядерна зброя для РФ - "засіб захисту" і що стратегія країни побудована навколо "удару у відповідь на агресію".
"Росія ні за яких обставин не застосує ядерну зброю першою. Якщо не застосує першою - то і другою не застосує, тому що можливості завдати ядерного удару по РФ більш обмежені. Але не зважаючи на це, наша стратегія - захист. Ми розглядаємо ядерну зброю як захист. Наша стратегія побудована навколо так званого "відповідно-зустрічного удару". Тобто, якщо по нам завдадуть удар, ми нанесемо у відповідь", - сказав він.
Також він зазначив, що Росія захищатиме своїх союзників "всіма доступними методами", якщо "виникне потреба".
- Зеленський заявив, що РФ продовжує війну, аби не визнавати, що російський лідер Володимир Путін припустився помилки, коли напав на Україну.
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