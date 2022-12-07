Путін про ядерну зброю: вдаримо у відповідь на удар по РФ

Про це він заявив на зібранні ради з прав людини.

Путін сказав, що ядерна зброя для РФ - "засіб захисту" і що стратегія країни побудована навколо "удару у відповідь на агресію".

"Росія ні за яких обставин не застосує ядерну зброю першою. Якщо не застосує першою - то і другою не застосує, тому що можливості завдати ядерного удару по РФ більш обмежені. Але не зважаючи на це, наша стратегія - захист. Ми розглядаємо ядерну зброю як захист. Наша стратегія побудована навколо так званого "відповідно-зустрічного удару". Тобто, якщо по нам завдадуть удар, ми нанесемо у відповідь", - сказав він.

Також він зазначив, що Росія захищатиме своїх союзників "всіма доступними методами", якщо "виникне потреба".

Зеленський заявив, що РФ продовжує війну, аби не визнавати, що російський лідер Володимир Путін припустився помилки, коли напав на Україну.

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