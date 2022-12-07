Про це заявив президент Володимир Зеленський на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards.

"23 лютого цього року – за день до ескалації російської війни – пані Мадлен Олбрайт (держсекретар США у 1997-2001 рр., - ред.) опублікувала колонку про те, що російський керівник робить історичну помилку. Це були пророчі слова. Він справді припустився помилки. Найбільшої у своєму житті та в житті сучасних поколінь росіян", - сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що Росія відмовляється визнавати помилку свого диктатора.

"Ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки й удавати, що жодних помилок не було. Тим паче, коли йдеться про помилку першої особи диктатури. Саме так зараз поводиться Росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка", - сказав Зеленський.

"Якщо Росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе", - додав він.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі казав, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України.

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