Про це Міллі заявив за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України в середу, 16 листопада, інформує CNN.

"Щоразу росіяни зазнавали поразки. Вони програли у стратегічному плані, вони програли в оперативному плані й, повторюю, вони програли в тактичному плані. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося", – сказав він.

"Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення зазнало невдачі", – підсумував Міллі, навівши як приклад неспроможність Росії "захопити всю Україну" на початку війни, а також зосередження на захопленні Донбасу та Запорізької й Херсонської областей.

"По всій лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали поразки", – додав американський генерал.

Нагадаємо, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на "Рамштайні". Йдеться про постачання систем ППО, артилерії, боєприпасів та зимового спорядження.

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