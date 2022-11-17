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Війна з Росією: хроніка
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Росія програла у стратегічному, тактичному й оперативному плані – генерал Міллі про війну в Україні

17 листопада, 2022 четвер
01:02
війна з Росією Генерал Марк Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України

Про це Міллі заявив за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України в середу, 16 листопада, інформує CNN.

"Щоразу росіяни зазнавали поразки. Вони програли у стратегічному плані, вони програли в оперативному плані й, повторюю, вони програли в тактичному плані. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося", – сказав він.

"Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнього незаконного вторгнення зазнало невдачі", – підсумував Міллі, навівши як приклад неспроможність Росії "захопити всю Україну" на початку війни, а також зосередження на захопленні Донбасу та Запорізької й Херсонської областей.

"По всій лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали поразки", – додав американський генерал.

  • Нагадаємо, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на "Рамштайні". Йдеться про постачання систем ППО, артилерії, боєприпасів та зимового спорядження.

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