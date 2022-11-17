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ППО, артилерія, боєприпаси та зимове спорядження від шести країн: Пентагон про підсумки "Рамштайну"

17 листопада, 2022 четвер
00:17
Світ

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Хочу подякувати Швеції, яка сьогодні оголосила суттєвий пакет військової допомоги Україні на 287 мільйонів доларів. До нього входять ключові засоби, зокрема системи протиповітряної оборони, які посилять спроможність України захищати себе від безжальних ударів Росії, що тривають", – зазначив Остін.

За його словами, Іспанія пообіцяла надіслати ще дві пускові установки Hawk та ракети до них, а Канада оголосила про останній транш у 500 мільйонів доларів допомоги та "залишається одним із найбільших донорів зимового спорядження", про що вже оголошувалося раніше.

"Німеччина продовжила вкрай потрібні постачання протиповітряних засобів, артилерії та боєприпасів для РСЗВ. Греція оголосила про важливе передання артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів", – перерахував очільник Пентагону.

Крім того, Польща зобов’язалася поставити додаткове артилерійське і протитанкове озброєння, а також засоби протиповітряної оборони малої дальності.

"Уся ця допомога матиме важливе значення – як і координація нашої безпекової допомоги, яку уможливлює ця Контактна група", – підсумував Остін.

  • Нагадаємо, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.

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Пентагон
Ллойд Остін
допомога Україні
зброя для України
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