Захист українського неба є пріоритетом на "Рамштайн-7", – Резніков
Головним питанням сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" є захист неба
Про це міністр оборони України Олексій Резінков написав у твіттері.
"Захист українського неба є нашим пріоритетом №1 і темою №1 на "Рамштайн-7". Разом із нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємося до зими на полі бою", – зазначив Резніков.
Він також подякував міністру оборони США Ллойду Остіну "за керівництво міжнародною коаліцією проти зла".
- Сьогодні, 16 листопада, міністр оборони США Лойд Остін відкрив сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Під час вступного слова він, зокрема, зазначив, що Штати, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки. Також розповів про подальші плани підтримки України й окреслив основні напрямки військової допомоги
- Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня. Тоді головним предметом обговорення в Брюсселі також була протиповітряна оборона України.
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