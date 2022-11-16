Про це Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн.

Остін також розповів про 7 країн, які або вже передали Україні обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити й воно в процесі доставки

"Ми розуміємо роль зібрання цієї контактної групи, адже нам дуже важливо координувати ту підтримку, яку потребує Україна. Ми розуміємо, що 7 країн або уже передали обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити, і зараз воно у процесі доставки. В той час США, Нідерланди та Чехія працюють разом для того, щоб передати українцям сучасні танки. Також наступний пакет оборонної допомоги обговорюється у США", - сказав американець.

За словами Остіна, світ бачить успіхи ЗСУ та повинен підтримувати Україну надалі.

"Ми також впроваджуємо індустріальну програму від імені України, зі залученням напрацювань контактної групи. Ми передбачаємо збільшення підтримки України та продовжимо навчати військових, а також надавати додаткове оборонне обладнання. ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію. Ми бачимо, яких успіхів вони досягають, тому маємо допомогти й підтримати такий кураж", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Остін також додав, що партнери повинні зробити більше, ніж можуть, щоб задовольнити ті потреби, які зараз виникають в Україні, зокрема з забезпечення безперебійної подачі електроенергії та опалення.

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