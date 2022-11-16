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Оновлено

США, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки, - Остін

16 листопада, 2022 середа
16:03
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки

Про це Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн.

Остін також розповів про 7 країн, які або вже передали Україні обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити й воно в процесі доставки

"Ми розуміємо роль зібрання цієї контактної групи, адже нам дуже важливо координувати ту підтримку, яку потребує Україна. Ми розуміємо, що 7 країн або уже передали обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити, і зараз воно у процесі доставки. В той час США, Нідерланди та Чехія працюють разом для того, щоб передати українцям сучасні танки. Також наступний пакет оборонної допомоги обговорюється у США", - сказав американець.

За словами Остіна, світ бачить успіхи ЗСУ та повинен підтримувати Україну надалі.

"Ми також впроваджуємо індустріальну програму від імені України, зі залученням напрацювань контактної групи. Ми передбачаємо збільшення підтримки України та продовжимо навчати військових, а також надавати додаткове оборонне обладнання. ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію. Ми бачимо, яких успіхів вони досягають, тому маємо допомогти й підтримати такий кураж", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Остін також додав, що партнери повинні зробити більше, ніж можуть, щоб задовольнити ті потреби, які зараз виникають в Україні, зокрема з забезпечення безперебійної подачі електроенергії та опалення.

  • Президент США Джо Байден попросив конгрес виділити понад $37 млрд екстреної допомоги Україні.
  • Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив загальну вартість військової допомоги Україні: вона оцінюється у 8 мільярдів євро.
  • 16 листопада стало відомо, що Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 MTB російського виробництва, наразі це рішення має ухвалити уряд.
  • Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії, заявила про план підготовки 2400 воїнів ЗСУ в межах нещодавно затвердженої місії ЄС.
  • Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, а також автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту.

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