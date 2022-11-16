Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 російського виробництва

Про це повідомляє видання Jutarnji.

Зазначається, що у деяких вертольотів у наступному році завершаться ресурси для технічного обслуговування, тож передача техніки - "найбільш раціональне рішення". За даними видання, вертольоти радянського та російського виробництва будуть виведені з експлуатації до 2026 року.

Повідомляється, що ця техніка поступається новим моделям від НАТО, через відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності.

Видання відзначає, що уряд Хорватії планує замінити передані Мі-8 на гелікоптери Black Hawk, які країна планує придбати у США.

Президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити понад $37 млрд екстреної допомоги Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb