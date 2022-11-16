Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 російського виробництва
Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 MTB російського виробництва, наразі це рішення має ухвалити уряд
Про це повідомляє видання Jutarnji.
Зазначається, що у деяких вертольотів у наступному році завершаться ресурси для технічного обслуговування, тож передача техніки - "найбільш раціональне рішення". За даними видання, вертольоти радянського та російського виробництва будуть виведені з експлуатації до 2026 року.
Повідомляється, що ця техніка поступається новим моделям від НАТО, через відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності.
Видання відзначає, що уряд Хорватії планує замінити передані Мі-8 на гелікоптери Black Hawk, які країна планує придбати у США.
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