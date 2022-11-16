Байден попросив у Конгресу $37 млрд на допомогу Україні
Президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити понад $37 млрд екстреної допомоги Україні
Про це повідомляє Associated Press.
Допомога Україні включає $21,7 млрд на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку, $14,5 млрд на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду, $900 млн на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США, та $626 млн на підтримку ядерної безпеки України та на модернізації стратегічного резерву нафти.
Директорка Управління та бюджету Білого дому Шаланда Янг, зазначила, що з $40 млрд, затверджених Конгресом на початку 2022 року для України, уже виплачено або виділено більше трьох чвертей.
"Разом, маючи потужну двопартійну підтримку в Конгресі, ми надали значну допомогу, яка була критично важливою для успіху України на полі бою - і ми не можемо дозволити цій підтримці вичерпатися", - наголосила Янг у листі до спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
- Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на зустрічі глав МЗС у Брюсселі заявив, що Україна отримала від ЄС військову допомогу на 8 млрд євро.
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