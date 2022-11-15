Україна отримала від ЄС військову допомогу на суму €8 млрд, - Боррель

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на зустрічі глав МЗС у Брюсселі, повідомляє Reuters.

"Я запросив своїх військових співробітників найбільш точно оцінити загальну суму військової підтримки України з боку ЄС. Я можу сказати, що щонайменше було передано озброєнь на 8 млрд євро як з боку ЄС, так і з боку держав-членів на двосторонній основі", — зазначив Боррель.

За його словами, це 45% від зусиль США.

Перед початком зустрічі глава європейської дипломатії оцінив перспективи переговорного процесу між Україною та Росією. За його словами, коли розпочинати переговори, має вирішувати виключно влада України.

"Україна сама вирішить, що робити. Наш обов'язок – підтримати їх", - сказав Жозеп Боррель у відповідь на заяви, що Захід може підштовхнути Київ до початку переговорів із Москвою.

Рада під головуванням пана Бореля обговорила військовий конфлікт в Україні та участь у ньому РФ. Після сьогоднішньої зустрічі глав МЗС країн ЄС завтра, 15 листопада, відбудеться зустріч міністрів оборони Євросоюзу.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України.

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