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"Шляхи солідарності": ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України

11 листопада, 2022 п'ятниця
19:32
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Європейський Союз мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України в рамках ініціативи "Шляхи солідарності", оголошеної ЄС у травні 2022 року

Про це йдеться на порталі Європейської комісії.

"Для підтримки та подальшого збільшення пропускної спроможності "шляхів солідарності" ми мобілізуємо значні інвестиції через різні чинні програми ЄС та національні програми", - дідкреслили в повідомленні.

Зазначається, що "Шляхи солідарності", завдяки яким уже було експортовано понад 15 мільйонів тонн українських сільськогосподарських товарів, "досягають межі своєї пропускної спроможності" на тлі високих логістичних витрат.

Тому для розбудови ініціативи Європейська комісія терміново виділить 250 мільйонів євро, а в середньостроковій перспективі - ще 50 мільйонів євро на розширення пропускної спроможності через Фонд "Об'єднуючи Європу".

Крім того, до кінця 2023 року Європейський інвестиційний банк планує інвестувати до 300 мільйонів євро в проєкти, які відповідають цілям "Шляхів солідарності". Таку ж суму вкладе протягом 2022-2023 років Європейський банк реконструкції та розвитку.

Також до 100 мільйонів доларів у 2023 році для ремонту й відновлення залізничної та автомобільної інфраструктури, пошкодженої воєнними діями надасть група Світового банку.

  • В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
  • Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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