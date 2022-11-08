Зерновий коридор. Без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти, - Мінінфраструктури
"Зерновий коридор" працює не на повну потужність через те, що інспектори з РФ повільно перевіряють зерновози в коридорі
Про це розповів заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.
Він зазначив, що представники РФ в Спільному координаційному центрі (СКЦ) у жовтні цього року почали працювати повільніше. Через це кількість інспекцій на добу скоротилася до семи-дев'яти замість 20, як було раніше.
Унаслідок скорочення інспекцій виникла черга з 210 суден.Половина з них була завантажена й очікувала інспекції на вихід. Ще половина - на вхід.
Також Васьков зазначає, що коли Росія призупинила свою участь у "зерновому коридорі", Туреччина та ООН почали перевіряти судна із продовольством самостійно. За добу, 30 жовтня, вони випустили 46 суден, а 31 жовтня - ще 39. Наразі в середньому планують лише 12 інспекцій на добу, з необхідних 25-30.
"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність – 25-30 на добу", - розповів заступник міністра.
Станом на 7 листопада в черзі на вхід в українські порти стояли 88 зерновозів. Ще 18 суден чекали на інспекцію, щоб вийти з турецьких територіальних вод.
За три місяці роботи "зернового коридору" Україна екпортувала 10,1 млн тонн продовольства.
"Наше завдання – нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок - було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - зазначив Васьков.
- 7 листопада стало відомо, що Туреччина хоче продовжити термін "зернової угоди" на рік.
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