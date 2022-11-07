Про це інформує CNN Turk з посиланням на міністра оборони Туреччини Хулуса Акара.

Термін дії "зернової угоди" спливає 22 листопада, Туреччина пропонує продовжити її до листопада наступного року.

"Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", - сказав Акар.

РФ нині не дає жодних прогнозів з приводу майбутнього "зернової угоди".

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у севастопольській бухті.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Президент Володимир Путін заявив, що РФ нібито отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

У неділю, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про нагальні для України питання, зокрема зернова ініціатива, санкції та Іран.

У МЗС спростували заяву Путіна про нібито нові гарантії від України.

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