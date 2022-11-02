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ООН відреагувала на повернення Росії до "зернової угоди"

2 листопада, 2022 середа
15:45
війна з Росією Зернова допомога Харківщині

Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Росії до "зернової угоди"

Про це він написав у Twitter.

"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", – зазначив представник ООН.

Також Абдулла висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

Варто зазначити, що 2 листопада російський президент Володимир Путін під час бесіди з президентом Індонезії Джоко Відодо проінформував про поновлення участі Росії в "зерновій угоді". За його словами, РФ отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

  • 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті. 
  • Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження зернової угоди.

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