Про це він написав у Twitter.



"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", – зазначив представник ООН.



Також Абдулла висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

Варто зазначити, що 2 листопада російський президент Володимир Путін під час бесіди з президентом Індонезії Джоко Відодо проінформував про поновлення участі Росії в "зерновій угоді". За його словами, РФ отримала від України гарантії невикористання портів із воєнною метою.

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.

Україна, ООН і Туреччина запевнили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження зернової угоди.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb