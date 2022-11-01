Ердоган закликав Путіна продовжувати зернову угоду й пообіцяв робити кроки до перемовин між Україною і РФ, якщо сторони вирішать "зернову кризу"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив про необхідність продовження зернової угоди
Про це йдеться у заяві канцелярії турецького лідера.
Стало відомо, що Ердоган заявив, що Туреччина продовжує виступати з необхідними ініціативами перед усіма сторонами для розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією Стамбульського меморандуму щодо поставок зерна.
"Ердоган під час розмови заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для розв'язання проблем, пов'язаних із виконанням зернової угоди", – йдеться у повідомленні.
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Тим часом у Кремлі повідомили, що Путін під час розмови "поінформував про причини ухваленого Росією рішення призупинити дію цієї угоди".
Зокрема, він вкотре повторив російську версію про те, мовляв, "київський режим, за підтримки західних кураторів, використав створений для транспортування українського зерна морський гуманітарний коридор для здійснення ударів по інфраструктурі та кораблях російського Чорноморського флоту у Севастополі, які гарантували безпечне функціонування згаданого маршруту".
Також у Кремлі кажуть, що перш ніж розглядати питання поновлення роботи в рамках зернової угоди, Путін хоче "провести детальне розслідування", а також "отримати від Києва гарантії неухильного дотримання стамбульських домовленостей".
- 29 жовтня, РФ оголосила про "призупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні.
- 30 жовтня НАТО та ЄС закликали Росію терміново повернутися до "зернової угоди".
- 1 листопада стало відомо, що українське дунайське пароплавство (УДП) розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу Росії з "зернової ініціативи".
- Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність зернової угоди, РФ вимагає додаткових "гарантій безпеки".
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