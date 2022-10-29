Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, Росія свідомо блокує "зернову угоду" і почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні. У "зерновому коридорі" накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні.

"Сьогодні понад 2 млн тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 млн споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу… Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Президент України вимагає жорсткої міжнародної реакції.

"Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у "двадцятці". Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи. Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього. Україна була і може бути й надалі бути одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти", - йдеться у відео.

Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

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