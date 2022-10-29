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Росія призупиняє участь у "зерновій угоді"

29 жовтня, 2022 субота
17:52
Економіка

Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем

З такою заявою виступило міністерство оборони країни агресора.

Причиною подібного рішення названо "терористичний акт", нібито влаштований Україною та Великою Британією.

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"Російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - наголошують у Міноборони РФ.

"З урахуванням проведеного 29 жовтня цього року київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору", - йдеться у заяві росіян.

Довідка

22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоду, прсивячену розблокуванню українських портів на Чорному морі портів та вивезенню звідти українського зерна до споживачів у країнах Азії, Африки та Південної Америки. Одночасно дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також уклала Росія.

Відповідний документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Від РФ угоду підписав міністр оборони Сергій Шойгу.

Ці домовленості отримали назву "зернової угоди" чи "зернового коридору".

Україна таким чином отримувала можливість безперешкодного експорту, а Росія - в ім'я міжнародної продовольчої безпеки - зобов'язувался не перешкоджати руху суден з українським зерном.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що завдяки виконанню угоди Україна щомісячно отримуватиме майже мільярд доларів прибутку.

Представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заяляв, що станом на 28 жовтня зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей.

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зерно
експорт зерна
війна з Росією
зернові
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