Зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей, - ООН

Про це повідомляє пресслужба генсека ООН.

За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.

"Продовольчий індекс ФАО знижується 7 місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло близько 100 млг людей від крайньої бідності. Початкова тривалість угоди щодо спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути автоматично продовжена 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме. Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі", - йдеться у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

У суботу, 8 жовтня, з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту.

У неділю, 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Вони запевнили, що зараз немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада.

21 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни створили штучну чергу, затримуючи проходження понад 150 кораблів з агропродукцією України. А через дії агресорки Україна не змогла експортувати близько 3 млн тонн продовольства від початку роботи "зернового коридору".

Амбасадорка з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева розповіла, що станом на 27 жовтня Україна експортувала понад 8,5 млн тонн зернових.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb