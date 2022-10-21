Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу України 21 жовтня.

"Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо Експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року", - зауважив він.

На сьогодні понад 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню нашої агропродукції.

"Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів", - сказав президент.

За його словами, кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають українську агропродукцію. Наприклад, експорт продовольства з вини Росії затримується у: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія.

ООН, Туреччина та інші партнери України повністю поінформовані щодо цієї ситуації.

Так, за час роботи зернової ініціативи через російське гальмування Україна недоекспортувала близько трьох мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

"Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч з цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберіглась, але й щоб працювала на 100% потужності. Право на їжу і на життя без голоду це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія також проти кожної людини на землі", - додає Зеленський.

4 жовтня стало відомо, що за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях.

У суботу, 8 жовтня, з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту.

У неділю, 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Вони запевнили, що зараз немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада.

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