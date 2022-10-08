Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Зазначаюсь, що з порту Одеса вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту Чорноморськ відправилися балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO. А з порту Південний до В'єтнаму вирушив балкер CORNELIA M з 60 тис. тонн української пшениці.

Загалом на бортах семи балкерів перевозять до країн Азії та Європи перевозять 172,6 тис. тонн агропродукції.

З моменту виходу першого судна з українських портів у рамках "зернової ініціативи" до країн Азії, Європи та Африки експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Усього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством.

4 жовтня Міністерство інфраструктури України повідомило, що 72% пшениці з України експортовано в Африку, Азію та Туреччину. Також вони зазначили, що з 1 серпня по 30 вересня Україна відправила через порти Великої Британії 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі.