"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 7 суден із продовольством
У суботу, 8 жовтня, з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
Зазначаюсь, що з порту Одеса вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту Чорноморськ відправилися балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO. А з порту Південний до В'єтнаму вирушив балкер CORNELIA M з 60 тис. тонн української пшениці.
Загалом на бортах семи балкерів перевозять до країн Азії та Європи перевозять 172,6 тис. тонн агропродукції.
З моменту виходу першого судна з українських портів у рамках "зернової ініціативи" до країн Азії, Європи та Африки експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Усього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством.
- 4 жовтня Міністерство інфраструктури України повідомило, що 72% пшениці з України експортовано в Африку, Азію та Туреччину. Також вони зазначили, що з 1 серпня по 30 вересня Україна відправила через порти Великої Британії 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі.
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