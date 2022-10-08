English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка "Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 7 суден із продовольством

"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 7 суден із продовольством

8 жовтня, 2022 субота
13:40
Економіка на фото: балкери

У суботу, 8 жовтня, з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Зазначаюсь, що з порту Одеса вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту Чорноморськ відправилися балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO. А з порту Південний до В'єтнаму вирушив балкер CORNELIA M з 60 тис. тонн української пшениці.

Загалом на бортах семи балкерів перевозять до країн Азії та Європи перевозять 172,6 тис. тонн агропродукції.

З моменту виходу першого судна з українських портів у рамках "зернової ініціативи" до країн Азії, Європи та Африки експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Усього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством.

  • 4 жовтня Міністерство інфраструктури України повідомило, що 72% пшениці з України експортовано в Африку, Азію та Туреччину. Також вони зазначили, що з 1 серпня по 30 вересня Україна відправила через порти Великої Британії 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Європа
Близький Схід
Африка
зерно
Читайте також:
Михайло Подоляк, Офіс президента
7 жовтня, 2022 п'ятниця
Меркель заявила, що без РФ "не буде міцного миру": у Зеленського відповіли
Світлана Тихановська
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
Кримський міст
8 жовтня, 2022 субота
У Кремлі відреагували на вибух на Кримському мосту
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.21
    Купівля 40.21
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 38.91
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
8 жовтня
13:34
Рамзан Кадиров
Критика Кадирова та Пригожина на адресу міноборони РФ може перекинутися на очільників Кремля, - британська розвідка
13:29
Кримський міст
Глава МЗС Естонії привітав "українські спецслужби" з вибухом на Керченського мосту
13:12
McDonald’s
McDonald’s відновить роботу ще двох закладів у Києві
13:10
Петро і Марина Порошенки
Порошенко відправив з Британії чергову партію вантажівок Leyland DAF для ЗСУ: понад 200 машин, треба якнайшвидше доставити їх в Україну
12:59
Олексій Кондрашов
В Україні знищили командира дивізіону окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
12:46
Запоріжжя
На Запоріжжі окупанти за добу знищили 18 цивільних об'єктів
12:38
Визначилися переможці премії "Слушно" для українських подкастів
Визначилися переможці премії "Слушно" для українських подкастів
12:28
Кримський міст
"Кримський міст - все!": Укрпошта анонсувала вихід нової марки з Кримським мостом
12:23
Розмінування. Ілюстративне зображення.
У Житомирі шукають вибухівку в 24 школах одночасно
12:11
OPINION
Сергій Марченко
Кримський міст - передвісник однієї цікавої операції
12:10
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Розвідувальний літак США пролітав над Балтійським морем незабаром після вибухів на "Північному потоці-2", - Reuters
12:02
гречка
В Севастополі заборонили продаж бензину в каністрах й продаватимуть не більше 3 кг круп на руки
11:42
долар
Курс валют на 8 жовтня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
11:41
Ексклюзив
Путін
Тривалість війни в Україні залежить від кількох факторів, - військовий експерт Притула
11:29
Іспанія хоче витратити понад 6,5 млрд євро на закупівлю й модернізацію військової техніки
11:24
Корупційний скандал у Білій Церкві: мера Дикого підозрюють у розтраті 8,7 млн гривень
11:24
Ердоган Путін
Путін передав через Ердогана свої вимоги до Заходу
11:01
Китай космос
Китай запустив з морської платформи в космос два супутники
10:58
Бельгія
Бельгія утрималася під час голосування за нові санкції ЄС проти Росії
10:52
Павло Клімкін
Кримський міст сьогодні - це символ розпаду російської імперії, - Клімкін
10:39
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 62 тис. осіб
10:12
Ексклюзив
Кримський міст
Пожежа на Кримському мосту - це удар по репутації ФСБ, - експерт-міжнародник Данілов
10:10
війна діти
За час повномасштабної війни росіяни вбили в Україні 421 дитину
10:02
OPINION
Віталій Портников
Путіну потрібно, щоб Захід благав його про зустріч
09:56
Михайло Подоляк
"Крим, міст, початок": Подоляк про пожежу на Кримському мосту
09:40
Кримський міст
У Кремлі відреагували на вибух на Кримському мосту
09:22
Бахмут, російський обстріл
За добу від рук росіян загинуло 6 мирних жителів Донеччини
09:15
Оновлено
Кримський міст
На Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада звинуватила у підриві Україну
08:51
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку зараз пекло, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
08:50
Обстріл, Дніпропетровщина
Росіяни випустили по Нікопольщині близько 80 снарядів, майже 500 родин залишилися без світла
08:43
Микола Княжицький
Коли в Україні заборонять діяльність РПЦ Гундяєва?
08:37
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Через російський обстріл сталося повне знеструмлення Запорізької АЕС
08:15
Гаубиця
ЗСУ знищили понтонну переправу, склад боєприпасів та вдарили по скупченнях живої сили ворога, - Генштаб
07:08
Оновлено
Обстріл Харківщини
Росіяни випустили по Харкову п'ять ракет з Бєлгорода, поранено чоловіка
06:44
Джо Байден
Байден звинуватив РФ та Саудівську Аравію у зростанні цін на пальне у США
06:15
Оновлено
УПЛ, чемпіонат України, Верес, Металіст
УПЛ: Розклад трансляцій та результати усіх матчів 6-го туру
05:58
Путін на військовому параді у Москві
Конфлікт фракції миру і війни у Кремлі підриває авторитет Путіна, - ISW
05:34
Володимир Путін
Оточення Путіна вже вказує йому на помилки війни в Україні. У Кремлі заперечили розкол, - WP
05:09
газопровід
Румунія, Болгарія, Угорщина та Словаччина готові постачати газ з Азербайджану у ЄС
04:43
Нобелівська премія
Рада Європи захоплена наданням Нобелівської премії миру представникам України, РФ та Білорусі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV