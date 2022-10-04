Зерновий коридор. 72% пшениці з України відправлено в Африку, Азію та Туреччину

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Так, за серпень коридором було експортовано 1,62 млн тонн зернових та продуктів переробки, а в вересні – 3,9 млн тонн.

"Серед вантажів, які залишили порти Великої Одеси за два місяці кукурудза займала 44%, частка пшениці перевищує 28%. У вересні в порівнянні з серпнем частка кукурудзи впала з 61,4% до 37,2 % від усіх вантажів в основному через стрімке зростання відвантажень ячменю, ріпаку, олій та шротів. Частка пшениці в вантажах, відправлених коридором, зросла з 21.2% у серпні до 31,3 % у вересні", - йдеться у повідомленні.

При цьому пшениці за два місяці роботи коридору було відвантажено 1,55 млн тонн, з яких до країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Туреччини – 72%.

"В країні Африканського континенту відвантажено майже 423 тис. тонн пшениці. Зокрема, до Ефіопії вже відправлено 53,3 тис. тонн, до Кенії – 51,3 тис. тонн, до Сомалі – 28,5 тис. тонн, до Судану 65,6 тис. тонн. Частка країн Африки в експорті пшениці через Зерновий коридор за два перші місяці роботи склала 27%", - додали в Мінагро.

Крім того, вже відправлено пшеницю до Афганістану – 2% від відвантажень пшениці Зерновим коридором, та Ємену – 3% від обсягу пшениці, експортованої з України коридором за серпень-вересень 2022.

"Частка Туреччини у торгівлі українською пшеницею – 25,6%. Туреччина – один з найбільших хабів з перероблення пшениці на борошно, яке згодом також частково надійде до країн, які знаходяться на межі голоду. Крім того, налагоджене постачання до Бангладеш – 210,4 тис. тонн, тому ми сподіваємось на швидке повернення українського хліба на ринки країн, які потерпають від голоду, в тому числі за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP)", - заявили в міністерстві.

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