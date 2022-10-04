Зерновий коридор. 72% пшениці з України відправлено в Африку, Азію та Туреччину
За два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Так, за серпень коридором було експортовано 1,62 млн тонн зернових та продуктів переробки, а в вересні – 3,9 млн тонн.
"Серед вантажів, які залишили порти Великої Одеси за два місяці кукурудза займала 44%, частка пшениці перевищує 28%. У вересні в порівнянні з серпнем частка кукурудзи впала з 61,4% до 37,2 % від усіх вантажів в основному через стрімке зростання відвантажень ячменю, ріпаку, олій та шротів. Частка пшениці в вантажах, відправлених коридором, зросла з 21.2% у серпні до 31,3 % у вересні", - йдеться у повідомленні.
При цьому пшениці за два місяці роботи коридору було відвантажено 1,55 млн тонн, з яких до країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Туреччини – 72%.
"В країні Африканського континенту відвантажено майже 423 тис. тонн пшениці. Зокрема, до Ефіопії вже відправлено 53,3 тис. тонн, до Кенії – 51,3 тис. тонн, до Сомалі – 28,5 тис. тонн, до Судану 65,6 тис. тонн. Частка країн Африки в експорті пшениці через Зерновий коридор за два перші місяці роботи склала 27%", - додали в Мінагро.
Крім того, вже відправлено пшеницю до Афганістану – 2% від відвантажень пшениці Зерновим коридором, та Ємену – 3% від обсягу пшениці, експортованої з України коридором за серпень-вересень 2022.
"Частка Туреччини у торгівлі українською пшеницею – 25,6%. Туреччина – один з найбільших хабів з перероблення пшениці на борошно, яке згодом також частково надійде до країн, які знаходяться на межі голоду. Крім того, налагоджене постачання до Бангладеш – 210,4 тис. тонн, тому ми сподіваємось на швидке повернення українського хліба на ринки країн, які потерпають від голоду, в тому числі за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP)", - заявили в міністерстві.
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