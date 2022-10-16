"Зерновий коридор" у Чорному морі діятиме до 22 листопада

Про це повідомило в facebook Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні разом з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорили хід реалізації «Зернової ініціативи». З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду", - йдеться у дописі.

Повідомляється також, що сторони-учасники "Ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. Зараз немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада.

Окрім цього, під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна в держави Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

4 жовтня стало відомо, що за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях.

У суботу, 8 жовтня, з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту.