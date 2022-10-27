З України вже експортовано понад 8,5 млн тонн зернових, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева
Амбасадорка з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева розповіла, що станом на 27 жовтня Україна експортувала понад 8,5 млн тонн зернових
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Станом на сьогодні вже понад 8,5 млн тонн українського зерна експортовано "зерновим коридором". Це дійсно непоганий результат, якщо ми говоримо про період з 1 серпня і по сьогодні. Знову ж таки, якщо говорити про ситуацію зараз, то Росія намагається створити додаткову напругу навколо "зернового коридору". Росіяни дають зрозуміти, що для продовження роботи цього коридору потрібно буде виконати їхні забаганки", - пояснила Трофімцева.
Амбасадорка вважає, що Росія може вийти з "зернових угод"
"Ми завжди намагаємось шукати логіку та аргументацію в діях РФ. Проте цього немає в будь-якій ситуації, яка повʼязана з Росією. Зараз вони намагаються заблокувати "зерновий коридор" через перевірку походження дронів-камікадзе, якими вони атакують Україну. Тому зараз ця угода, фактично, на межі зриву. Зараз зерновий експорт є заручником терористичних дій, або спроб діяти з боку Росії", - додала вона.
- 4 жовтня стало відомо, що за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях.
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