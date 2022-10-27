Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Станом на сьогодні вже понад 8,5 млн тонн українського зерна експортовано "зерновим коридором". Це дійсно непоганий результат, якщо ми говоримо про період з 1 серпня і по сьогодні. Знову ж таки, якщо говорити про ситуацію зараз, то Росія намагається створити додаткову напругу навколо "зернового коридору". Росіяни дають зрозуміти, що для продовження роботи цього коридору потрібно буде виконати їхні забаганки", - пояснила Трофімцева.

Амбасадорка вважає, що Росія може вийти з "зернових угод"

"Ми завжди намагаємось шукати логіку та аргументацію в діях РФ. Проте цього немає в будь-якій ситуації, яка повʼязана з Росією. Зараз вони намагаються заблокувати "зерновий коридор" через перевірку походження дронів-камікадзе, якими вони атакують Україну. Тому зараз ця угода, фактично, на межі зриву. Зараз зерновий експорт є заручником терористичних дій, або спроб діяти з боку Росії", - додала вона.

4 жовтня стало відомо, що за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях.

У суботу, 8 жовтня, з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту.

У неділю, 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Вони запевнили, що зараз немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада.



21 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни створили штучну чергу, затримуючи проходження понад 150 кораблів з агропродукцією України. А через дії агресорки Україна не змогла експортувати близько 3 млн тонн продовольства від початку роботи "зернового коридору"

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