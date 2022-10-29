Росія звинуватила Британію в підриві обох гілок "Північного потоку"

Про це йдеться у заяві МО РФ з приводу атаки дронів на бухту тимчасово окупованого Севастополя (Крим, Україна).

Як запевняють росіяни, напасти на Севастопольську бухту з повітря українцям допомогли "британські фахівці".

"За наявною інформацією, представники цього підрозділу ВМС Великої Британії брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня цього року з підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", - стверджують у російському Міноборони.

Своєю чергою, головне військове відомство британської корони оцінило висунуті росіянами звинувачення як "фальшиву заяву епічного масштабу".

"Аби відволікти увагу від свого катастрофічного становища, викликаного незаконним вторгненням до України, Міністерство оборони Росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід", - наголошують у МО Великої Британії.

26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

,Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

,У Данії причиною витоків в "Північних потоках" теж назвали "добре сплановані потужні підриви".

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