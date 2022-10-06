Про це повідомили у Службі державної безпеки Швеції.

На цих вихідних поліція безпеки почала розслідування місця злочину за підтримки берегової охорони, збройних сил Швеції та шведського поліцейського управління.

Після огляду місця злочину правоохоронці констатували, що на Nord Stream 1 і 2 в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Вони дуже вірогідно сталися внаслідок диверсії.

Під час огляду місця події вилучено певні речові докази. Досудове розслідування триває і має показати, чи можна комусь вручити підозру та згодом притягнути до відповідальності.

Також шведські правоохоронці відзначають, що після завершення слідчих дій прокурор зняв оточення місця інциденту.

Нагадаємо, 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.

5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій.

30 вересня Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

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