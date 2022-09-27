Витоки газу з "Північних потоків" – результат навмисних дій, - прем’єрка Данії
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час термінової пресконференції заявила, що уряд країни вважає пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2"у Балтійському морі результатом навмисних дій
Про це повідомило видання DR.
"За оцінкою влади, це – навмисні дії. Це не інцидент… Ми розглядаємо це з найбільшою серйозністю. Ситуація настільки серйозна, наскільки можливо. Але я не буду спекулювати про те, хто за нею стоїть", – сказала вона.
Окрім цього, прем’єрка Данії наголосила, що для жителів Борнхольма, поблизу якого сталися витоки газу, небезпеки немає. Крім того, оскільки пошкодження трубопроводів сталися у міжнародних водах, Копенгаген не розглядає їх як атаки на свою територію.
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За словами міністра оборони Данії Мортена Бедскова, країна збільшить військову присутність у водах біля Борнхольма, направивши туди патрульний корабель і фрегат. Водночас, як додав глава данського МЗС Єппе Кофод, про ситуацію повідомлять Росію після того, як зв’яжуться з усіма партнерами.
- Нагадаємо, що 2 вересня парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів керівної "світлофорної коаліції" - закликала розібрати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2".
- У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
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