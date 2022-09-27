Про це повідомило видання DR.

"За оцінкою влади, це – навмисні дії. Це не інцидент… Ми розглядаємо це з найбільшою серйозністю. Ситуація настільки серйозна, наскільки можливо. Але я не буду спекулювати про те, хто за нею стоїть", – сказала вона.

Окрім цього, прем’єрка Данії наголосила, що для жителів Борнхольма, поблизу якого сталися витоки газу, небезпеки немає. Крім того, оскільки пошкодження трубопроводів сталися у міжнародних водах, Копенгаген не розглядає їх як атаки на свою територію.

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За словами міністра оборони Данії Мортена Бедскова, країна збільшить військову присутність у водах біля Борнхольма, направивши туди патрульний корабель і фрегат. Водночас, як додав глава данського МЗС Єппе Кофод, про ситуацію повідомлять Росію після того, як зв’яжуться з усіма партнерами.

Нагадаємо, що 2 вересня парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів керівної "світлофорної коаліції" - закликала розібрати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2".

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".