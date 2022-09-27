Про це повідомляє видання Spiegel.

Стверджується, що влітку німецький уряд отримав повідомлення від Центрального розвідувального управління США про можливу диверсію на російських трубопроводах.

Також повідомляється, що у понеділок, 26 вересня, коли стало відомо про суттєве падіння тиску в "Північних потоках", Берлін припустив, що йшлося про цілеспрямовану атаку.

Про небезпеку атак на підводні кабелі німецьких військових застерігали ще до повномасштабного вторгнення в Україну, розповів Spiegel співрозмовник у Бундесвері. На його думку, ситуація з "Північними потоками" може свідчити про те, що "така загроза, можливо, була недооцінена".

Видання пише, що наразі федеральний уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.

Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на "Північні потоки" могла бути здійснена лише державою – приміром, за допомогою підводних човнів або водолазів.

Там поки не знають, чи могла бути причетна до атаки Україна або Росія. З одного боку, в Берліні немає впевненості, що українські спецслужби могли б вчинити таку диверсію технічно, та й політичні наслідки були б негативними для Києва.

З іншого боку, видання пише, що Росія технічно здатна здійснити підрив трубопроводів на такій глибині, але її політичний інтерес – за винятком звинувачення інших сторін – залишається незрозумілим.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

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