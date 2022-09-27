З російського газопроводу "Північний потік - 2"  газ пішов до Балтійського моря 

Про це повідомило агенство Reuters

26 вересня, в понеділок, влада Данії закликала кораблі триматися від острова Борнхольм подалі, оскільки вночі стався витік газу з недіючого російського газопроводу "Північний потік-2" до Балтійського моря.

Відразу уряд Німеччини заявив, що спілкується із владою Данії та співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб з’ясувати, що ж спричинило раптове падіння тиску в трубопроводі. Але наразі Міністерство енергетики Данії від коментарів відмовилося.

У понеділок увечері оператор газопроводу "Північний потік - 2" (що працював на зниженій потужності з середини червня до повного припинення поставок у серпні), також повідомив про падіння тиску на обох лініях газопроводу. Але причини залишилися невідомими.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу. З його допомогою газ із Норвегії надходитиме до Польщі, яка прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий, - віцеканцлер Німеччини

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