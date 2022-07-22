Про це повідомив віцеканцлер Німеччини й міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек.

"Це було б підняттям білого прапора", - сказав він.

Таким чином Німеччина виступає проти введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2". Відповідаючи на питання щодо управління газовою кризою, Габек зазначив, що Німеччина досі досить добре переживала кризу.

"Ми сильна країна, із сильною взаємодією між людьми. Путін побачить, наскільки ми сильні", - додав він.

Напередодні Габек представив "пакет енергетичної безпеки", щоб відреагувати на майбутній дефіцит газу та енергії восени та взимку новими заходами.

20 липня очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн припускає повне припинення газопостачання з боку РФ. Комісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів ЄС щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

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