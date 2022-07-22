Запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий, - віцеканцлер Німеччини
Запуск трубопроводу "категорично неможливий", оскільки це означатиме збільшення залежності від російського газу, а Європа не може цього допустити
Про це повідомив віцеканцлер Німеччини й міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек.
"Це було б підняттям білого прапора", - сказав він.
Таким чином Німеччина виступає проти введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік - 2". Відповідаючи на питання щодо управління газовою кризою, Габек зазначив, що Німеччина досі досить добре переживала кризу.
"Ми сильна країна, із сильною взаємодією між людьми. Путін побачить, наскільки ми сильні", - додав він.
Напередодні Габек представив "пакет енергетичної безпеки", щоб відреагувати на майбутній дефіцит газу та енергії восени та взимку новими заходами.
- 20 липня очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн припускає повне припинення газопостачання з боку РФ. Комісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів ЄС щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.
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