Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн припускає повне припинення газопостачання з боку РФ

Про це інформує Європейська Правда з посилання на пряму мову глави Єврокомісії під час пресконференції в Брюсселі.

"Росія нас шантажує. Росія використовує енергію як зброю. І тому в будь-якому випадку, будь то часткове, серйозне відключення російського газу або повне припинення російського газу, Європа повинна бути готова", - заявила фон дер Ляєн.

У зв'язку з цим Єврокомісія запропонувала новий законодавчий інструмент і Європейський план скорочення попиту на газ, аби таким чином скоротити використання газу в ЄС на 15% до наступної весни.

Комісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів ЄС щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

"Європейський Союз стикається з ризиком подальшого скорочення поставок газу з Росії через використання Кремлем експорту газу як зброї, причому майже половина наших держав-членів уже постраждала від скорочення поставок. Якщо ми діятимемо зараз, то маємо можливість зменшити як ризик, так і витрати для Європи в разі подальших або повних збоїв газопостачання. Та посилимо енергетичну стійкість Європи", - йдеться у заяві фон дер Ляєн.

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