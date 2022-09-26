Про це повідомили німецькі ЗМІ.

Стало відомо, що в трубі А було виявлено втрату тиску, про що негайно було поінформовано відповідальні військово-морські органи влади Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Про це повідомив представник оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Ульріх Ліссек, наразі невідомо, що стало причиною падіння тиску.

Ліссек також заявив агентству, що "десь має бути дірка, тільки ніхто не знає, де". Є підозра, що газ може просочуватися у прибережній зоні.

Також видання повідомляє, що розслідувати причини падіння тиску Nord Stream 2 AG дуже складно: діють санкції, співробітників майже немає, а кошти заморожені.

За словами Ліссека, у Любміні, на місці виходу трубопроводу в Німеччині, немає персоналу Nord Stream 2 AG.

Міністерство економіки оголосило в Берліні, що причини та точні факти інциденту ще не зрозумілі. "Наразі ми зв'язуємося з відповідною владою, щоб прояснити це питання", - сказала прессекретар.

Досі з'ясовується, чи стався інцидент у територіальних водах Німеччини.

Нагадаємо, що 2 вересня парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів керівної "світлофорної коаліції" - закликала розібрати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2".